(17): Pflaumenmus mit Charlotte Link Stand: 11.12.2020 06:00 Uhr Krimikommissare aus allerlei Ländern, Kochrezepte für Ehebrecher, Tipps für vegane Weihnacht und ein hoch emotionaler Verriss.

Die Bestseller-Challenge bringt Daniel diesmal richtig in Rage. Bestseller-Autorin Charlotte Link ist zu Gast und verrät, was das beste Getränk zum Krimischreiben ist. Und Jan steht wegen Georges Simenon acht Stunden in der Küche, vergisst dabei aber zum Glück eine wichtige Zutat.

AUDIO: (17) Pflaumenmus mit Charlotte Link (54 Min)

Die Bücher dieser Folge

Georges Simenon : "Das blaue Zimmer", aus dem Französischen von Hansjürgen Wille und Barbara Klau (Kampa)

: "Das blaue Zimmer", aus dem Französischen von Hansjürgen Wille und Barbara Klau (Kampa) Ferdinand von Schirach : "Gott" (Luchterhand)

: "Gott" (Luchterhand) Rainer Moritz : "Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier" (edition Chrismon)

: "Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier" (edition Chrismon) William Boyle: "Eine wahre Freundin", aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf (polar Verlag)

"Eine wahre Freundin", aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf (polar Verlag) Charlotte Link : "Ohne Schuld" (Blanvalet)

: "Ohne Schuld" (Blanvalet) Maj Sjöwall / Per Wahlöö : "Roman eines Verbrechens", aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder (Rowohlt)

: "Roman eines Verbrechens", aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder (Rowohlt) Jane Austen: "Stolz und Vorurteil", aus dem Englischen von Manfred Allié, Gabriele Kempf-Allié (S. Fischer)

Das Rezept für Pflaumenmus

Zutaten:

1 Kilo Pflaumen

100 Gramm Zucker

Zimt

Nelken

wer mag: ein Pinnchen Rum

viel Zeit

Zubereitung:

Die Pflaumen waschen, vierteln und entsteinen. In einen Topf geben und mit dem Zucker vermischen. Jetzt muss das ganze ruhen, und zwar mindestens vier Stunden. Zimt, Rum und vier bis fünf zerriebene Nelken hinzugeben. Anschließend die Mischung in einen Bräter oder eine backofenfeste Auflaufform geben. Bei 180 Grad im Ofen etwa drei Stunden einkochen lassen. Nicht umrühren! Die Form aus dem Ofen nehmen und die weichgekochten Pflaumen pürieren, in Einweckgläser füllen, gut verschließen - und fertig.

Richter Diem: War sie lange fort?

Tony: Vielleicht drei oder vier Minuten.

Richter Diem: Um ein verschnürtes Paket aus dem Regal zu nehmen und nach vorne zu bringen?

Tony: Es war kein Paket. Es war ein einzelner großer Topf Pflaumenmus.

Richter Diem: Die Lieferung war also schon ausgepackt?

Tony: Ja. Georges Simenon - Das blaue Zimmer

AUDIO: Das blaue Zimmer (57 Min)

