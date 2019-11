Stand: 06.11.2019 13:47 Uhr

Hamburger Krimifestival mit Forsyth, Beckett und Noll

Seit dem 5. November läuft das 13. Krimifestival auf Hamburg Kampnagel. Bis zum 9. November lockt es Fans des literarischen Genres mit einem hochkarätigen Programm.

Der britische Bestsellerautor Simon Beckett hat am Dienstagabend das 13. Krimifestival auf Kampnagel in Hamburg eröffnet. Er las aus seinem neuen Roman "The Scent of Death" ("Die ewigen Toten"). In dem neuen Fall geht es um drei mumifizierte Leichen, zwei davon in einem Zimmer ohne Tür.

Lesungen mit Friedrich Ani, Ingrid Noll und Elisabeth Hermann

Hochkarätig besetzt sind auch die kommenden Abende: mit Friedrich Ani, Ingrid Noll und Elisabeth Hermann, wie auch mit dem Meister des Fachs: Frederik Forsyth, der mehr als 70 Millionen Bücher verkauft hat. Der 1967 mit dem Krimi "Der Schakal" bekannt gewordene Autor präsentiert sein neues Buch "Der Fuchs". Schauspieler Joachim Król wird daraus auf Deutsch vorlesen.

13. Hamburger Krimifestival startet Hamburg Journal - 05.11.2019 19:30 Uhr Es ist Krimizeit in Hamburg: Auf Kampnagel präsentieren rund 40 Autoren und Autorinnen ihre Bücher. Eine von ihnen ist Nicole Wollschläger.







Neues Live-Hörspiel mit TKKG

Neben Autoren aus Skandinavien wie die Kopenhagener Schriftstellerin Katrine Engberg ("Blutmond") gibt es an drei Abenden gibt es die Gelegenheit, die Hamburger Newcomerinnen Regine Seemann, Christian Kraus und Nicole Wollschlaeger bei einer Lesung zu erleben.

Auch für die jüngeren Leser und Leserinnen gibt es ein Programmangebot: So wird Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald aus bei einer Veranstaltung mit der Hamburger Bürgeschaftspräsidentin Carola Veit über die "Alsterdetektive" und ihren neuen Fall "Langfinger-Alarm" sprechen. Harder-Vennewald nimmt außerdem an einem Höhepunkt des Krimifestivals teil: bei der Hamburg-Premiere eines neuen Live-Hörspiels des Detektiv-Teams TKKG mit Sascha Draeger, Tobias Diakow und Manou Lubowksi.

