Stand: 31.05.2022 08:15 Uhr "blurred edges"-Festival startet am 3. Juni in Hamburg

Zum 17. Mal findet das Festival "blurred edges" ab dem 3. Juni an verschiedenen Orten in Hamburg statt. Bis zum 19. Juni treten über 180 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler der freien Musikszene in Galerien, Kunsträumen, Theatern, Clubs, Kirchen und Kinos auf. Unter den rund 55 Veranstaltungen sind Konzerte, Performances, Musiktheater, Multimedia-Performances und Klanginstallationen. Das Ziel des Festivals sei es, die Vielfalt der experimentellen Musik abzubilden. Das Festival wird von der Kulturbehörde, dem Musikfonds e.V. und der Hamburgischen Kulturstiftung gefördert.