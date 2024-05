Stand: 06.05.2024 12:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die nachstehenden Teilnahmebedingungen als verbindlich an.

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und sich für das Gewinnspiel registriert haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und der NDR Media sowie deren Angehörige.

2. Verlosungszeit/Gewinn

Zwischen dem 06.05.2024 (12.00 Uhr) und dem 13.05.2024 (12.00 Uhr) können Sie am Gewinnspiel teilnehmen und mit Glück ein Exemplar des Jazzalbums der Woche gewinnen.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

3. Spielablauf

Die Teilnahme ist über die NDR Kultur App möglich.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden mit Hilfe eines Zufallsgenerators unter allen Registrierungen ermittelt.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Spielunterstützende Maßnahmen sind verboten.

4. Gewinn ist nicht übertragbar

Der Gewinn steht der Gewinnerin/dem Gewinner höchstpersönlich zu. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar.

5. Häufigkeit der Teilnahme

Nach einem Gewinn bei NDR Kultur darf für die Dauer von 30 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR Kultur teilgenommen werden. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

6. Haftung

NDR Kultur haftet nicht für die zeitweilige Nichtnutzbarkeit und/oder einen unverschuldeten Totalausfall des Internets oder Problemen mit der App, aufgrund dessen die Teilnahme nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann.

7. Datenschutz

Zur Teilnahme an Gewinnspielen werden die in der App oder in dem Formular hinterlegten Daten einmalig an NDR Kultur übertragen.

NDR Kultur wird die Daten der Teilnehmenden nur und ausschließlich während des Gewinnspiels speichern und sie nach dessen Ende und der Ermittlung der Gewinnerinnen/Gewinner löschen.

8. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.