Stand: 25.04.2024 13:39 Uhr "Zwischen Sturm und Stille": Ausstellung im Maritimen Museum

Unter dem Titel "Zwischen Sturm und Stille" zeigt das Internationale Maritime Museum Hamburg vom 3. Mai bis zum 25. August zahlreiche Werke aus dem Museum Kunst der Westküste (MKdW) von der Insel Föhr. Die Gemälde und Ölstudien zeigen die Gefahren auf hoher See, aber auch Orte am Strand und in den Dünen zur "blauen Stunde", so das Maritime Museum. Ausgestellt würden unter anderem die Skagen-Maler Anna und Michael Ancher, Peder Severin Krøyer und Laurits Tuxen sowie norwegische Kunstschaffende wie Kitty Kielland und Christian Krohg. | Sendebezug: | 25.04.2024 13:20 | NDR Kultur