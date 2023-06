Stand: 15.06.2023 15:10 Uhr Zweifache Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson ist tot

Gleich zweimal hatte sie den Oscar gewonnen, zwei weitere Male war sie dafür nominiert. Die britische Schauspielerin Glenda Jackson. Im Alter von 87 Jahren ist sie jetzt gestorben, so die BBC, die sich auf ihren Agenten beruft. Jackson wurde 1936 in Birkenhead nahe Liverpool geboren und trat 1964 der Royal Shakespeare Company bei. In den70er-Jahren wurde sie mit "Liebende Frauen" und "Mann, bist du Klasse!" international bekannt. Trotz aller Erfolge gab sie die Schauspielerei zugunsten der Politik auf und saß von 1992 bis 2015 als Labourabgeordnete im britischen Unterhaus. Danach kehrte sie zur Schauspielerei zurück. Gerade erst hatte sie die Arbeiten an dem Film "The Great Escaper" mit Michael Caine abgeschlossen. | Sendebezug: | 15.06.2023 15:05 | NDR Kultur

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 15.06.2023 | 15:17 Uhr