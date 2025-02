Stand: 22.02.2025 10:18 Uhr Zwei Millionen Euro für Theater und Festivals in Niedersachsen

Mehr als zwei Millionen Euro stellt das Ministerium für Wissenschaft und Kultur nach eigenen Angaben in diesem und im kommenden Jahr für die freie Theater-, Tanz- und Musikszene bereit. 2025 sollen etwa 500.000 Euro an insgesamt 37 Theaterproduktionen gehen, hieß es am Freitag vom Ministerium. Bis 2027 sollen 27 weitere freie Theater und Spielstätten wie das Figurentheater Osnabrück, das Theater Fadenschein in Braunschweig und die Eisfabrik in Hannover gefördert werden. Auch Chöre und Festivals erhalten demnach Unterstützung. Dazu gehören das Göttinger Jazzfestival und die Musikwoche in Hitzacker.

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Installationskunst Kulturpolitik Ausstellungen Filmfestival