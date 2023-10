Zwei Konzeptkünstler erhalten am Samstag den Goslarer Kaiserring Stand: 06.10.2023 18:51 Uhr Zum ersten Mal erhalten gleich zwei Künstler gleichzeitig den Kaiserring der Stadt Goslar. Die Konzeptkünstler Yuri Albert und Vadim Zakharov werden am Samstag mit dem Preis für Moderne Kunst ausgezeichnet.

Der 1959 in Moskau geborene Albert und der ebenfalls 1959 in Duschanbe (Tadschikistan) geborene Zakharov hätten "sehr eigenständige" Werke mit unterschiedlichen Akzenten entwickelt, hieß es. Albert widme sich in Installationen, Performances, Gemälden, Foto- und Textarbeiten sowie bei Aktivitäten in den sozialen Medien den Fragen nach der Kunst und ihren Bedingungen. Zakharov betätige sich als Archivar und Verleger. Er trete mit Foto-, Film- und Videoarbeiten an die Öffentlichkeit und realisiere große interaktive Installationen.

Neue Impulse für die internationale Konzeptkunst

Beide Künstler haben nach Ansicht der Jury der internationalen Konzeptkunst wegweisende neue Impulse gegeben - auch aufgrund ihrer Erfahrungen in der vom staatlichen Kunstbetrieb der Sowjetunion ausgeschlossenen künstlerischen Untergrundszene Moskaus. Nach der Preisverleihung am Samstag um 11 Uhr in der Goslarer Kaiserpfalz wird nach Angaben der Stadt im Mönchehaus-Museum eine Ausstellung mit Werken von Albert und Zakharov eröffnet. Zu sehen ist die Schau bis zum 28. Januar. Die beiden Künstler werden bei der Eröffnung dabei sein.

Kaiserring wird seit 1975 verliehen

Der Goslarer Kaiserring gilt als einer der weltweit renommiertesten Preise für moderne Kunst und wird seit 1975 verliehen. Die ersten Preisträger waren Henry Moore, Max Ernst und Alexander Calder. Die Preisverleihung findet am Samstag um 11 Uhr in der Goslarer Kaiserpfalz statt.