Stand: 13.10.2022 09:24 Uhr Zwei Kinos im Norden mit Preis der Bundesregierung ausgezeichnet

In Berlin sind am Dienstag die Kinoprogramm- und Verleiherpreise der Bundesregierung verliehen worden. Insgesamt 209 Programmkinos wurden ausgezeichnet: Und gleich zwei Spitzenpreise gingen in den Norden: Der für das beste Jahresfilmprogramm 2021 an das Luna Filmtheater in Ludwigslust (20.000 Euro) und der für das beste Kinder- und Jugendfilmprogramm an das Casablanca Kino in Oldenburg (10.000 Euro). Kulturstaatsministerin Claudia Roth würdigte in ihrer Rede das Engagement der Kinos und betonte, wie wichtig es sei, gerade in Krisenzeiten kulturell anspruchsvolles Kino zu bewahren. | Sendebezug: | 13.10.2022 06:50 | NDR Kultur