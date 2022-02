Zwei Jahre nach Hanau: "Der Anschlag nach dem Anschlag" Stand: 18.02.2022 14:42 Uhr In seinem Film "Hanau. Eine Nacht und ihre Folgen" setzt sich Marcin Wierzchowski mit dem Anschlag von Hanau auseinander, bei dem vor zwei Jahren neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet wurden. Beitrag anhören 7 Min

Herr Wierzchowski, der Verlust eines lieben Menschen ist unfassbar schlimm. Zur Verletzung trägt hier aber noch bei, dass die Ermittlungsbehörden offensichtlich versagt haben, vielleicht sogar auch bewusst fehlgehandelt haben. Wie sehr streut das immer wieder Salz in die Wunden?

Marcin Wierzchowski: Das ist, wie es manchmal auch genannt wird, "der Anschlag nach dem Anschlag". Es gibt eine Sache, die mich fassungslos macht, aber die Angehörigen noch viel mehr, weil das das Trauma unglaublich verstärkt hat: Viele der Angehörigen wussten vier, fünf, sechs Tage lang überhaupt nicht, wo ihre Kinder sind. Die Leichen lagen zum Teil einen halben Tag lang an den Tatorten, dann wurden sie zur Obduktion beschlagnahmt. In den Akten steht, dass die Angehörigen zum Teil gefragt worden sind, was aber nicht stimmt, die Angehörigen wurden nicht gefragt. Und dann waren die Kinder einfach weg, und es gab keinerlei Informationen, wo die sind, als wären sie selber Täter gewesen. Selbst der Vater des Täters wusste, wo sein Sohn ist, aber die Angehörigen nicht, wo ihre Kinder sind. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann.

Kann man jetzt, mit zwei Jahren Abstand, langsam ein Bild davon bekommen, warum die Ermittlungsbehörden in der Tatnacht selber, aber auch in den Tagen darauf, so reagiert haben?

Wierzchowski: Ich möchte nicht sagen, dass alles immer Rassismus ist. Vielleicht gibt es eine Art bürokratische Kälte, vielleicht spielt auch Rassismus an manchen Punkten eine Rolle. Wenn das Ganze in einem Brauereikeller passiert wäre und die Opfer Stefan oder Sabine geheißen hätten, ohne dass ich das jetzt vergleichen möchte - ich weiß nicht, ob das so gelaufen wäre. Aber fünf Tage nicht zu wissen, wo die Kinder sind - das erklärt sich mir überhaupt nicht.

Was macht das mit den Hinterbliebenen? Welches Lebensgefühl tritt Ihnen entgegen, wenn Sie mit diesen Menschen sprechen? Wie geht es denen zwei Jahre danach, seinerzeit so behandelt worden zu sein?

Wierzchowski: Es geht ihnen unfassbar schlecht. Manche sind hierher gekommen, ihre Kinder sind hier aufgewachsen, man hat sie zur Schule geschickt, hat alles getan, damit es ihnen gut geht - und dann werden die einem bei so einem Anschlag weggenommen. Das andere ist, bei den Behörden immer wieder wie Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden und kaum Informationen zu haben. Dadurch entsteht ein Vertrauensverlust. Wie soll man dann Ermittlungsergebnissen glauben, die vielleicht richtig sind, wenn es andere gibt, bei denen man weiß, dass sie falsch sind? Ich weiß auch nicht, ob der Innenminister jemals zugegeben hätte, dass der Notruf nicht funktioniert hat, wenn die Angehörigen das nicht ein Jahr lang in die Öffentlichkeit getragen hätten.

Am Sonnabend wird es eine Gedenkstunde mit vielen offiziellen Vertretern geben. Hilft das den Hinterbliebenen, oder ist das eher so, dass die Wunden wieder aufgerissen werden?

Wierzchowski: Wir müssen uns zwei Entwicklungen angucken. Die eine Entwicklung ist, dass es viel Solidarität gibt, dass viele Politiker hinhören und kommen. Innenministerin Nancy Faeser hat gesagt, Rechtsextremismus sei das größte Problem, das sei auch ihre Erfahrung aus Hanau. Sie sieht auch, was zum Beispiel bei den Obduktionen passiert ist, wie man anders mit Opfern umgehen muss. Strukturen sind natürlich schwer zu ändern, aber es gibt von der einen Seite einen politischen Willen.

Zur morgigen Feier kommt Herr Bouffier, der sich bei den Angehörigen nicht gerade beliebt gemacht hat, und lädt sie auf den Friedhof zu ihren eigenen Kindern ein. Das findet in einer kleinen Runde statt, sodass viele Freunde und Familienmitglieder vor den Wänden des Friedhofs stehen und sich diese Zeremonie von außen angucken müssen. Es ist eine schwierige Situation: Da jetzt abzulehnen wäre falsch - und hinzugehen fühlt sich bei diesem Ministerpräsidenten, der nicht gerade für Vertrauen gesorgt hat, nicht gut an.

Welche Konsequenzen hat das Ganze gehabt? Wäre so etwas heute noch einmal denkbar?

Wierzchowski: Natürlich ist so etwas noch denkbar. Wir sehen eine unglaubliche Radikalisierung. Der Täter war ja kein Rechtsradikaler im klassischen Sinne, etwa wie beim NSU. Ich würde ihn nicht als Einzeltäter bezeichnen, weil er sich natürlich auch im Internet zu anderen verbunden gefühlt hat. Solche Anschläge sind immer möglich, und wenn man legal keine Waffe hat, hat man sie vielleicht illegal.

Es gibt auch ein gesellschaftliches Klima, das den Rassismus nicht gerade beendet hat. Das Ganze ist tatsächlich leider noch möglich, auch wenn man sieht, dass es zum Glück erste Bemühungen gibt, da wirklich hinzugucken. Das hat man 30, 40 Jahre lang einfach nicht gemacht.

Das Interview führte Jürgen Deppe.

