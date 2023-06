Stand: 27.06.2023 16:30 Uhr Zusammenarbeit von Hamburger Elbphilharmonie und US-YouTuberin

Die US-amerikanische YouTuberin Nahre Sol werde als "Creator in Residence" in der Saison 2023/24 das Elbphilharmonie-Programm für ihre rund 600.000 Abonnentinnen und Abonnenten begleiten, wie das Konzerthaus mitteilte. Die Pianistin und Komponistin beschäftige sich in ihren Videos mit Beethoven und Debussy, Synthesizern und Computerspiel-Musik, Dirigieren und Harmonielehre. Im Rahmen ihrer mehrmonatigen Residenz sollen Videos für Sols Community und für die digitalen Kanäle der Elbphilharmonie entstehen. "Sie wird einen wertvollen Beitrag dafür leisten, neue Menschen für unser Programm zu begeistern", so Generalintendant Christoph Lieben-Seutter. | Sendebezug: | 28.06.2023 16:30 | NDR Kultur