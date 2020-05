Zurück auf die Bühne: Kleine Theater in der Not

Kleine Theater: Der Weg zurück auf die Bühne

Schleswig-Holstein Magazin - 24.05.2020 19:30 Uhr

Offene Proben, kleine Improvisations-Formate und eine szenische Lesung - ab Juni will das Theater Combinale in Lübeck wieder öffnen. Das Theater Komödianten in Kiel probt zurzeit nur.