Zum Tod von Joan Didion Stand: 24.12.2021 Die US-amerikanische Publizistin, Schriftstellerin und Modeikone Joan Didion wurde mit ihren Reportagen über die Hippie-Kultur in Kalifornien berühmt. Am Donnerstag ist sie mit 87 Jahren gestorben.

Joan Didion räumte wie keine andere mit den Mythen der US-amerikanischen Gesellschaft auf. Sie schrieb Romane und Sachbücher, ihre Stärke aber lag besonders in ihren Magazin-Geschichten. 2005 erschien der spätere Bestseller "Das Jahr des magischen Denkens", in dem sie den plötzlichen Tod ihres Ehemannes John Dunne verarbeitete. Mit ihm zusammen hatte sie 1976 das Drehbuch für "A Star is Born" geschrieben, das vor wenigen Jahren mit Lady Gaga und Bradley Cooper neu verfilmt wurde.

Joan Didion: Meisterin des Essays

Die Süddeutsche Zeitung erinnert an die Publizistin, die mit ihrem "klirrkalten Stil" ihre Leserschaft in ihren Bann zog: "Der Leser, die Leserin sollte keinen Moment daran zweifeln, dass er und sie es mit einer Autorin zu tun hat, die ihn und sie gefangen nimmt. Es war nie leicht, ihr wieder zu entkommen."

Modeikone - auch mit 80 Jahren

Die Neue Zürcher Zeitung befindet, dass ihre Stilbotschaften genauso klar waren wie ihre Sprache, und erinnert an ihre Kooperation mit dem französischen Modellabel Céline: "Didion, die Schriftstellerin und Denkerin Amerikas, die so roh und skeptisch die Wirklichkeit einfing wie kaum eine andere, war damals 80 Jahre alt und galt mit der Kampagne als das Model der Saison; ihre Präsenz überlebensgroß im schlichten Rollkragenpullover und langer Kette mit goldenem Anhänger, der durchdringende Blick selbst hinter der dunklen Sonnenbrille spürbar."

Für ihr Werk erhielt Joan Didion 2013 eine National Humanities Medal vom damaligen Präsidenten Barack Obama.

