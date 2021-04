Peter Ustinov zum 100. Geburtstag - viel mehr als Hercule Poirot Stand: 16.04.2021 09:00 Uhr Am 16. April vor 100 Jahren wurde der Schauspieler und Schriftsteller Peter Ustinov geboren.

Vielen Menschen ist Ustinov besonders als "Hercule Poirot" in Erinnerung. In den Verfilmungen nach Vorlage von Romanen Agatha Christies wie "Mord im Orientexpress" (1974) verkörperte Ustinov den belgischen Detektiv.

Er spielte in erfolgreichen Filme wie "Spartacus" (1960), "Topkapi" (1964), "Die Stunde der Komödianten" (1967) und "Tod auf dem Nil" (1978). Für seine Darstellung in "Spartacus" und "Topkapi" erhielt Ustinov einen Oscar als bester Nebendarsteller. Von Beginn seiner Karriere an machte er sich auch als Autor von Drehbüchern und Theaterstücken sowie mit Romanen wie "Der alte Mann und Mr. Smith" (1990) und Theaterstücken wie "Beethovens Zehnte" (1983) einen Namen. Er führte Regie, trat als Produzent auf und agierte als Synchronsprecher.

Peter Ustinov: Multitalent und engagierter Weltbürger

Peter Alexander Baron von Ustinov wurde am 16. April 1921 in London geboren. Später sagt er einmal: "Ich wurde in Sankt Petersburg gezeugt, in London geboren und in Schwäbisch Gmünd evangelisch getauft." Ustinov, der viersprachig aufwuchs, absolvierte eine Schauspielausbildung und begann in den 1930er-Jahren mit ersten Rollen am Theater. In den 1940er-Jahren folgten erste Filmrollen. Gleich mit seiner ersten großen Hollywoodrolle als Kaiser Nero in "Quo Vadis" 1951 schaffte Ustinov den Durchbruch.

Offiziell war Ustinov Zeit seines Lebens britischer Staatsbürger, sah sich selbst allerdings stets als Weltbürger, was er mit den Worten zu umschreiben pflegte: "Ich bin ethnisch sehr schmutzig und sehr stolz darauf." Die Wurzeln seiner Ahnen reichen weit zurück. So war Ustinov russischer, französischer, deutscher, schweizerischer, italienischer und (durch seine Urgroßmutter Welette-Iyesus) äthiopischer Abstammung.

Der bekennende Kosmopolit war ab 1968 UNICEF-Sonderbotschafter, ab 1990 Vorsitzender des World Federalist Movement. 1999 gründete er die Peter Ustinov Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen. In seinen letzten Lebensjahren widmete er sich der Bekämpfung von Vorurteilen und gründete aus diesem Anlass Lehrstühle zur Vorurteilsforschung in Budapest, Durham und Wien.

Ustinov starb am 28. März 2004 in der Schweiz.

