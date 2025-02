Stand: 12.02.2025 15:25 Uhr Zukunftspreis für Choreografin Waltz und Künstler Elíasson

Der Helmut-Schmidt-Zukunftspreis wird dieses Jahr an die deutsche Choreografin Sasha Waltz und den isländisch-dänischen Künstler Ólafur Elíasson vergeben. Erstmals werden zwei Persönlichkeiten mit dem Preis geehrt, wie die Verlagsgruppe Zeit heute mitteilte. Mit dem Preis sollen innovative Leistungen für Demokratie, Gesellschaft und Technologie gewürdigt werden. Die Jury würdigte Waltz dafür, dass sie Gesellschaftliches auf humane Weise in ihre Kunst einwebe. Elíasson erinnere mit seinen Werken in aller Welt die Menschen an die Verantwortung für ihre Lebensgrundlagen. | Sendebezug: 12.02.2025 15:50 | NDR Kultur