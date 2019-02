Stand: 25.02.2019 16:29 Uhr

Frischer Wind für "Mutter Courage" in Zinnowitz von Juliane Voigt

Das Brecht-Drama "Mutter Courage und ihre Kinder" ist ein ganz besonderer Theater-Klassiker. Mit Fotografien und Regieanweisungen hielt Bertolt Brecht seine Inszenierung von 1949 am Berliner Ensemble fest. Jede Aufführung war lange Zeit dazu verpflichtet, sich an die Vorlage von Brecht zu halten. Inzwischen haben sich diese Vorgaben gelockert. An der Vorpommerschen Landesbühne wurde das Stück jetzt neu inszeniert. Am vergangenen Wochenende feierte es seine Premiere in der Blechbüchse Zinnowitz.

Zwei Jungs in modernem Freizeitlook. Sie sitzen auf Klappstühlen, spielen Karten, trinken aus Bierflaschen. Aus einer kleinen Kofferheule kommt Musik, sie johlen mit, als sei es ein aktueller Schlager. Die Mutter taucht in der Tür des Campingwagens auf. Und lässt sich mitreißen - Mutter Courage.

Mutter Courage, die von Birgit Lenz gespielt wird, regiert in einem völlig heruntergekommenen Campingwagen. Ihre drei halbwüchsigen Kinder sind zwischen Bombeneinschlägen entstanden und haben noch nie Frieden erlebt. Inmitten der Zerstörung um sie herum handelt und verschachert die resolute Frau alles, was sich eben gerade so auftreiben lässt. Dabei ist es völlig egal, an welche Soldaten sie verkauft.

Mutter Courage ist bis heute aktuell

Bei Brecht ist Anna Fielding, wie Mutter Courage eigentlich heißt, eine Frau im Dreißigjährigen Krieg. Lange Zeit ist der Krieg, bei dem sich die Bevölkerung des Deutschen Reiches fast halbiert, ein großes deutsches Trauma. Brecht legt Mutter Courage weitsichtig kurz vor dem zweiten Weltkrieg 1938 im schwedischen Exil als Lehrstück an. Krieg ist Krieg: das Schlimmste, was passieren kann. Aber es gibt immer Leute, die daran verdienen wollen - das ist die Botschaft des Stückes.

"Im Hinblick auf die weltweiten militärischen Auseinandersetzungen hat 'Mutter Courage' seine Aktualität bis heute nicht verloren", sagt Jürgen Kern, der das das Stück in Zinnowitz inszeniert hat. Selbstbewusst hat er ganze Szenen gestrichen und sich szenenbildlich nicht nur einen, sondern gleich mehrere Kriege auf die Bühne geholt. Die Soldaten tragen zeitlose Uniformen oder moderne Tarnanzüge. Unter Gesichts-Halbmasken und Prothesen verstecken sie verheerende Kriegsverletzungen. Keiner ist hier mehr intakt. Mutter Courage wechselt dabei die Seiten, wie sie es gerade braucht. Sie und ihre Kinder sind die einzigen Zivilisten in dem Stück. Menschliche Regungen sind jedoch nur noch bei der stummen Tochter Kattrin zu erkennen. Ein traumatisiertes Kind, das völlig hilflos Gefühlen wie Angst, Trauer und Demütigung ausgeliefert ist. In mädchenhaftem Kleid und Militärstiefeln beeindruckend gespielt von Larissa Sophia Farr.

Famose darstellerische Leistung

Natürlich ist es aber vor allem Birgit Lenz, die als Hauptdarstellerin durch den Abend zieht. Schauspielerisch lässt sie nicht eine Sekunde locker und zeigt ihre darstellerische Vielseitigkeit. Auf der einen Seite ist sie die sorgende Mutter, die Geld und Nahrung für alle beschafft und alle ernährt, auf der anderen Seite erlaubt sich aber keine emotionale Regung, als sie nacheinander alle ihre Kinder verliert. Ihren toten Sohn Schweizerkas verleugnet sie, um sich zu retten.

Es ist sowohl szenisch als auch musikalisch beachtlich, was die zum Teil sehr jungen Schauspieler an diesem Abend leisten. Denn abgesehen von der immensen Leistung, diesen Klassiker überhaupt auf die Bühne zu bringen, knüpfen sich bei einem Brecht-Klassiker auch immer viele Erwartungen daran. Es ist, als hätte das Stück auf dieser kleinen Bühne im Hinterland an Frische und Aktualität gewonnen.

