Stand: 26.03.2024 10:22 Uhr Zentralrat lädt zur "Jewrovision" nach Hannover ein

Mehr als tausend jüdische Jugendliche kommen am Ostersonntag in Hannover zur "Jewrovision" zusammen, dem größten Tanz- und Gesangswettbewerb für jüdische Kinder und Jugendliche in ganz Europa. Das Motto der 21. Ausgabe des Wettbewerbs laute "Time to Shine". Bei der Show im Hannover Congress Centrum treten den Angaben zufolge 13 Gruppen vor bis zu 3.000 Zuschauern auf. Als "Special Act" wird der international bekannte israelische Popstar Stephane Legar erwartet. Vorbild des Wettbewerbs ist der Eurovision Song Contest. Sendebezug: 26.03.2024 11:20 | NDR Kultur