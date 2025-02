Stand: 18.02.2025 11:34 Uhr Zentralrat kritisiert Israel-feindliche Äußerungen auf Berlinale

Der Zentralrat der Juden in Deutschland zeigt sich "fassungslos" über Israel-feindliche Äußerungen bei der Berlinale. Der Regisseur Jun Li hatte am Sonnabend eine Rede des Schauspielers Erfan Shekarriz vorgelesen. In dieser wurde Israel ein "Genozid" an den Palästinensern vorgeworfen und die umstrittene Parole "From the river to the sea" genutzt. Der Staatsschutz ermittelt. Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle bedauerte den Vorfall. Der Zentralrat hatte im Vorfeld mit den Veranstaltern über den Umgang mit Antisemitismus gesprochen und fordert nun Konsequenzen. | Sendebezug: 18.02.2025 08:10 | NDR Kultur