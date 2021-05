"Zeit für Kultur!": Kulturabende im NDR Fernsehen Stand: 16.05.2021 10:30 Uhr Poetry Slam trifft auf Wilhelm Busch, Graphic Novel auf Oper, Singer Songwriter auf Klassik: Mit zwei langen Kultur-Abenden im Mai und Juni schafft das NDR Fernsehen "Zeit für Kultur!".

"Mit der Programmaktion "Zeit für Kultur" macht der NDR ein besonderes Fernsehangebot zur besten Sendezeit am Sonnabend", sagt NDR Intendant Joachim Knuth. "Wir schaffen eine Bühne für Kultur und Literatur in ihrer ganzen Vielfalt und bieten ein breites Spektrum von Poetry Slam bis Oper. Das Programm ist anregend, sinnlich, abwechslungsreich - lassen wir uns überraschen!“

Themenabend rund um Wilhelm Busch im NDR Fernsehen

Am Sonnabend, 22. Mai geht es los mit Wilhelm Busch und seine Erben. Ohne den im niedersächsischen Wiedensahl geborenen Busch (1832-1908) sind die Entwicklung des Comics und der Spoken Word Lyrics (Vorläufer des Poetry Slam) kaum denkbar. Der NDR lädt junge Künstlerinnen und Künstler ins GOP-Varieté-Theater in Hannover, um in Bildern, Texten und Musik ihr Echo auf Wilhelm Busch zu gestalten: als Hommage, Persiflage, Neuinterpretation oder Kritik. Mit dabei: Comic-Zeichner Mawil, Träger des Wilhelm-Busch-Preises 2021, die Comic-Zeichnerin und Illustratorin Line Hoven, die Beatboxcrew 4xSample, sechs Poetry-Slammerinnen und -Slammer sowie die Wilhelm-Busch-Fans Wigald Boning und Jürgen Becker. Historische Informationen über Busch steuert Ruth Brunngraber-Malottke bei, stellvertretende Direktorin des Museums Wilhelm Busch in Hannover. Moderiert wird Wilhelm Busch und seine Erben von Julia Westlake und Yared Dibaba.

Dokumentation zu Leben und Werk von Wilhelm Busch

Im Anschluss geht es um 21.45 Uhr weiter mit einer Dokumentation zu Leben und Werk von Wilhelm Busch. In dem Porträt über den Komiker und genialen Zeichner Wilhelm Busch, der sich selbst zeitlebens immer eher als Versager gesehen hat, kommen auch Künstler wie Tomi Ungerer und F. W. Bernstein sowie Historiker und Biografen zu Wort.

"Weiße Rose": Graphic Novel trifft Oper

Zum Abschluss des ersten Kulturabends wird es musikalisch. Ab 22.30 Uhr trifft Graphic Novel auf Oper: Zu sehen ist die eindrucksvolle Produktion "Weiße Rose" der Hamburgischen Staatsoper. Anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl hat Regisseur David Bösch die Kammeroper von Udo Zimmermann als Graphic Opera neu inszeniert. Damit möchte er besonders jungen Menschen die Geschichte der Widerstandskämpferin näherbringen.

NDR holt das Festival-Feeling zurück

Mit dem zweiten Kulturabend will der NDR das lange ersehnte Festival-Feeling zurückholen: Am Sonnabend, 19. Juni, fällt der Startschuss für Dein Festival, ein kleines, Corona-konformes Musikfestival, produziert in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dabei: Thees Uhlmann, BeatBoxerin Lia Sahin, Salut Salon und Nils Mönkemeyer. Gastgeber und Moderator ist Singer Songwriter Max Mutzke.

Im Anschluss ab 21.45 Uhr wird an das Festival erinnert, das zu einer Legende geworden ist - nicht nur für die Hippie-Bewegung: Woodstock - Drei Tage, die eine Generation prägten von Barak Goodmans erzählt 50 Jahre nach dem Ereignis von den Organisatoren des Festivals, die - völlig unhippiehaft - einfach nur Geld machen wollten und unterschätzt hatten, welche Ausmaße die Veranstaltung annehmen würde.

Lange Musiknacht im NDR Fernsehen

Ab 23.20 Uhr gibt es eine lange Musik-Nacht mit Stars ausgewählter Festivals, von Rock bis Jazz, von Elektro bis Klassik. Los geht es mit den Highlights Elbjazz-Festival 2021, um 0.10 Uhr folgt Blasmusik trifft Heavy Metal - Das Wacken Open-Air-Festival. Um 1.05 Uhr ist das Eröffnungskonzert der Musiktage Hitzacker zu sehen und hören.

Ausgewählte Konzerte des Elbphilharmonie Orchesters im Livestream

Auch im Internet gibt es noch mehr "Zeit für Kultur"! Die NDR Ensembles sind mit ausgewählten Konzert-Video-Streams des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der NDR Radiophilharmonie, des NDR Chores und der NDR Bigband dabei. In Zusammenhang mit dem Schriftstellerverband PEN ist eine exklusive Gesprächsreihe mit Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum geplant. Dabei geht es um die Frage, vor welchen Herausforderungen sie im 21. Jahrhundert stehen.

Dieses Thema im Programm: 22.05.2021 | 20:15 Uhr