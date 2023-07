Stand: 26.07.2023 14:03 Uhr Zehn Deutschlandpremieren beim Filmfest Hamburg

Beim 31. Filmfest Hamburg werden ab dem 28. September gleich zehn Deutschlandpremieren gefeiert. Nach Stationen in Cannes, Tribeca und Venedig würden die ausgezeichneten Werke bekannter Namen sowie Neuentdeckungen in der Hansestadt gezeigt, teilten die Veranstalter mit. Als Deutschlandpremieren laufen unter anderem "Die Theorie von Allem" von Timm Kröger, "The Old Oak" von Ken Loach, "The Lesson" von Alice Troughton sowie die Wim Wenders-Filme "Anselm - Das Rauschen der Zeit" und "Perfect Days". Das komplette Programm wird am 12. September bekannt gegeben.| Sendebezug: | 26.07.2023 13:40 | NDR Kultur