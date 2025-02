Stand: 26.02.2025 10:32 Uhr Zahl der Abiturienten in Deutschland erneut leicht gesunken

Die Zahl der Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland ist das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. 2024 erwarben 373.000 Schülerinnen und Schüler die Hochschul- oder Fachhochschulreife - 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Am stärksten sank die Zahl der Abiturienten in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils knapp vier Prozent. Einen leichten Anstieg verzeichneten hingegen Bremen (+1,8 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (+ 0,4) und Hessen (+ 0,2). | Sendebezug: 26.02.2025 07:30 | NDR Kultur