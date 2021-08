Stand: 16.08.2021 14:07 Uhr ZDF verfilmt auch Dörte Hansens Bestseller "Mittagsstunde"

In Schleswig-Holstein und Niedersachsen entsteht derzeit die ZDF-Kinokoproduktion "Mittagsstunde" nach dem gleichnamigen Roman von Dörte Hansen. Regisseur Lars Jessen inszeniert das Drehbuch von Catharina Junk, wie das ZDF am Montag in Mainz mitteilte. Die Dreharbeiten dauern bis Mitte September 2021. Der Kinostart ist für Herbst 2022 geplant. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.