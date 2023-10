Stand: 02.10.2023 10:59 Uhr Yuri Albert und Vadim Zakharov erhalten Goslarer Kaiserring

Die Konzeptkünstler Yuri Albert und Vadim Zakharov erhalten am Samstag (7. Oktober) den Goslarer Kaiserring. Im Anschluss an die Preisverleihung wird im Mönchehaus-Museum eine Ausstellung mit Werken der Preisträger eröffnet, so eine Sprecherin der Stadt Goslar. Die Künstler wurden 1959 geboren, Zakharov in Duschanbe (Tadschikistan) und Albert in Moskau. Beide leben seit Beginn der 1990er Jahre in Deutschland. Die Schau ist bis zum 28. Januar zu sehen. Während sich Albert in Installationen, Performances, Gemälden, Foto- und Textarbeiten sowie Aktivitäten in den sozialen Medien konsequent den Fragen nach der Kunst und ihren Bedingungen widme, betätige sich Zakharov als Archivar und Verleger. | Sendebezug: | 01.10.2023 10:30 | NDR Kultur