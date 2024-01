Stand: 25.01.2024 14:00 Uhr Woodstock machte sie bekannt: Folk-Sängerin Melanie gestorben

Die Singer-Songwriterin Melanie, die in den 1970er-Jahren mit Hits wie "Brand New Key" bekannt wurde, ist im Alter von 76 Jahren gestorben, wie ihr Agent Billy James mitteilte. Die US-Sängerin war eine der Entdeckungen des legendären Woodstock-Festivals. Mit erst 22 Jahren war sie eine von nur drei Künstlerinnen, die damals bei dem Festival im Bundesstaat New York als Solistinnen auf die Bühne gingen. Der Auftritt im strömenden Regen habe sie zu ihrem ersten großen Hit "Lay Down" inspiriert. | Sendebezug: 25.01.2024 19:00 | NDR 90,3