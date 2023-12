Stand: 29.12.2023 09:08 Uhr "Wonka" knackt in Nordamerika die Marke von 100 Millionen US-Dollar

Die Musicalkomödie "Wonka" mit Hollywood-Superstar Timothée Chalamet in der Hauptrolle hat an den nordamerikanischen Kinokassen innerhalb von zwei Wochen mehr als 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Weltweit spielte der Film laut "Variety" 270 Millionen Dollar ein. Die Musicalkomödie von "Paddington"-Regisseur Paul King spielt rund 25 Jahre vor den Ereignissen von "Charlie und die Schokoladenfabrik" und ist als Prequel zum Film von 1971 konzipiert, der unter dem Titel "Willy Wonka und die Schokoladenfabrik" in die Kinos kam. | Sendebezug: | 29.12.2023 06:30 | NDR Kultur