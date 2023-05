Stand: 22.05.2023 14:47 Uhr Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek erwirbt Originalbrief von Lessing

Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel hat einen Originalbrief von Gotthold Ephraim Lessing erworben. Das Schreiben des Dichters an seine Schwester aus dem Jahr 1777 ging den Angaben zufolge bei einer Auktion in Berlin für rund 28.000 Euro aus Privatbesitz in die Bestände der Bibliothek über. Die Bibliothek beherbergt in ihren Sammlungen einen Teil von Lessings handschriftlichem Nachlass. Der Dichter war von 1770 bis zu seinem Tod 1781 Bibliothekar in Wolfenbüttel, forschte in den Beständen und verfasste in dieser Zeit unter anderem die Dramen "Emilia Galotti" und "Nathan der Weise". | Sendebezug: | 23.05.2023 19:00 | NDR 1 Niedersachsen