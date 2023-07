Stand: 06.07.2023 08:25 Uhr Wolf Biermann-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum

Unter dem Titel "Wolf Biermann. Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland" widmet das Deutsche Historische Museum in Berlin (DHM) dem Liedermacher Wolf Biermann eine Ausstellung. Anhand von Dokumenten, Tagebüchern, Audio- und Videoaufnahmen, Medienberichten, Musikinstrumenten und persönlichen Gegenständen werde Biermanns politisches Leben und künstlerisches Schaffen sichtbar, erklärte das DHM. Darüber hinaus würden Kunstwerke und Plakate gezeigt. Die Ausstellung eröffnet am 7. Juli und ist bis zum 14. Januar 2024 zu sehen. | Sendebezug: | 06.07.2023 06:20 | NDR Kultur