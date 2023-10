Stand: 20.10.2023 19:00 Uhr Wismar zeigt Sonderausstellung zum Künstler Hans Mühlemann

Die Stadt Wismar zeigt eine Sonderausstellung mit Werken des Malers und Grafikers Hans Mühlemann, der 27 Jahre den künstlerischen Nachwuchs an der Musikschule Wismar in der Abteilung Bildende Kunst unterrichtete. Unter dem Titel "Hans Mühlemann - Begegnungen" hat am Freitag im Museum Schabbell die Ausstellung mit Porträtbildern des Künstlers, eröffnet. Die Bilder habe sein Sohn zum 100. Geburtstag des Künstlers zusammengestellt. Zu sehen seien auf den Kunstwerken Freunde, Familie und Nachbarn des Künstlers sowie Selbstporträts von Mühlemann, hieß es. Die Sonderausstellung kann bis zum 26. November besucht werden. | Sendebezug: | 20.10.2023 18:50 | NDR 1 Radio MV