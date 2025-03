Stand: 05.03.2025 13:00 Uhr Wismar präsentiert in Marienkirche Malerei von Udo Scheel

Unter dem Titel "Treibgut" werden ab 16. März in der Nordkapelle der Wismarer Marienkirche großformatige Malereien von Udo Scheel gezeigt. Anlass sei der 85. Geburtstag des gebürtigen Wismarer Künstlers und die Gründung der Gunda-und-Udo-Scheel-Stiftung, wie die Stadtverwaltung Wismar am Mittwoch informierte. Seit über 60 Jahren ist Scheel national und international mit Einzel- und in Gruppenausstellungen in der renommierten Kunstszene vertreten. Die Schau in Wismar läuft bis zum 24. August. | Sendebezug: 05.03.2025 18:30 | NDR 1 Radio MV