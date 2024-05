Stand: 17.05.2024 18:08 Uhr "Wir verbünden uns!" Staatstheater Braunschweig gegen Rechts

Um ein Zeichen "gegen den Rechtsruck im Land und auf internationaler Ebene" zu setzen, laden das Festival Theaterformen und das Staatstheater Braunschweig am 16. Juni unter dem Motto "Wir verbünden uns!" ins Große Haus des Staatstheaters ein. Geplant sind den Angaben zufolge von 17 Uhr an bei freiem Eintritt vielfältige Beiträge auf der Bühne. Im Anschluss wird der Aktionstag an einer großen Tafel vor dem Theater fortgesetzt. Dafür wird um Speise- und Getränkespenden gebeten. | Sendebezug: 17.05.2024 18:10 | NDR Kultur