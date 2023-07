Stand: 20.07.2023 08:03 Uhr "Wir gegen die Roboter" - Schauspielerstreik gegen Einfluss von KI

Seit Freitag ist Doppelstreik in Hollywood angesagt: Autor*innen und Schauspieler*innen streiken für einen neuen Vertrag und gegen die Studios. Es geht um mehr Geld und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Nicht nur klassische Schauspieler*innen sind betroffen, auch Profi-Sprecher*innen von Filmen, Serien und Computerspielen sorgen sich um die Zukunft ihres Berufes. Mehr als 8.000 Schriftsteller*innen in Nordamerika haben mit einem offenen Brief gegen die kostenlose Nutzung ihrer Werke für die Entwicklung künstlicher Intelligenz protestiert. | Sendebezug: | 20.07.2023 06:30 | NDR Kultur