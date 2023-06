Stand: 13.06.2023 07:20 Uhr Wim Wenders erhält französischen Filmpreis Prix Lumière

Der 77-jährigeFilmemacher Wim Wenders ("Paris, Texas", "Der Himmel über Berlin") erhält den französischen Prix Lumière. Der Preis soll dem deutschen Regisseur anlässlich des Filmfestivals Lumière in Lyon im Oktober überreicht werden, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Wenders sei ein Filmemacher, vielgestaltiger Virtuose, Visionär und Fotograf, der nie aufgehört habe, sich neu zu erfinden, hieß es. Der Lumière-Preis wird seit 2009 an Filmemacher und Darsteller für ihr Gesamtwerk verliehen. 2023 kommen Wenders' Dokumentarfilm "Anselm" über Anselm Kiefer und der Spielfilm "Perfect Days" ins deutsche Kino. | Sendebezug: | 13.06.2023 11:20 | NDR Kultur