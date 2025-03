Will Smith spielt Konzerte in Wolfsburg, Hannover und Hamburg Stand: 18.03.2025 13:36 Uhr Hollywood-Star Will Smith spielt im Rahmen seiner Deutschland-Tour drei Konzerte im Norden. Am 12. Juli tritt er beim Sommerfestival der Autostadt in Wolfsburg auf, einen Tag später beim Stadtpark Open Air in Hamburg. Am 15. Juli ist er dann auf der Parkbühne in Hannover zu Gast.

Der 56-Jährige werde am 12. Juli gegen 20 Uhr auf der Lagunenbühne singen und "Hollywood-Flair" verbreiten, kündigte die Autostadt an. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Smith nach längerer Pause wieder neue Songs. Der amerikanische Schauspieler und Musiker kommt laut der Autostadt in diesem Sommer für insgesamt vier Konzerte nach Deutschland. Bei den Live-Shows wird er neben seinen bekannten Hits wie "Gettin‘ Jiggy Wit It", "Miami", "Men in Black" auch seine neuen Songs spielen.

Vorverkauf startet Ende April

Die Autostadt ist unter anderem ein Museum und Veranstaltungszentrum. Das Sommerfestival findet vom 4. Juli bis 17. August statt. Dort sollen neben Will Smith noch weitere bekannte Künstler auftreten. Um wen es sich dabei genau handelt, wird in einem Livestream der Autostadt am 24. April bekanntgegeben.

Für das Stadtpark Open Air in Hamburg haben sich neben Will Smith schon weitere international renommierte Künstler angekündigt - unter anderem Gianna Nannini, Camilla Cabello, Ronan Keating und Gregory Porter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.03.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop