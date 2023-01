Stand: 01.01.2023 12:11 Uhr Wiener Philharmoniker ehren bei Neujahrskonzert Strauss-Brüder

Mit einem schmissigen Walzer und einer Polka von Eduard und Josef Strauss haben die Wiener Philharmoniker am Sonntag das neue Jahr begrüßt. Der Chefdirigent des Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst (62), stand am Dirigentenpult. Die Wiener Philharmoniker spielten vor einem weltweiten Publikum auf: Zum einen hatten 1.700 Gäste im Losverfahren eines der bis zu 1.200 Euro teuren Tickets im Saal ergattert. Zum anderen wurde das Konzert live in rund 100 Länder übertragen, darunter Japan und die USA.

