Stand: 18.01.2023 13:15 Uhr Wieder mehr Besucher in Lübecker Museen

Die Lübecker Museen haben im vergangenen Jahr rund 173.000 Besucherinnen und Besucher registriert. Damit könne der Museumsverbund noch nicht ganz an die Zahlen vor der Corona-Pandemie anknüpfen. Es sei jedoch ein klarer Aufwärtstrend festzustellen, teilten die Museen am Mittwoch mit. Im Vergleich zu 2021 seien die Besuchszahlen um 69 Prozent gestiegen. Mit mehr als 50.000 Besuchen war das Holstentor 2022 der Besuchermagnet in der Hansestadt. Das Günter Grass-Haus, die Geschichtswerkstatt Herrenwyk sowie die Katharinenkirche konnten ihre Besuchszahlen im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln.