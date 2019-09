Stand: 24.09.2019 13:26 Uhr

Wie wird Hannover Kulturhauptstadt Europas 2025? von Agnes Bührig

Wird Hannover Kulturhauptstadt Europas 2025? Und wie kann das gelingen? Um diese Fragen ging es am Montagabend im Kunstverein Hannover bei einem Kunstsalon, der das Potenzial der Stadt in Geschichte und Gegenwart für die Bewerbung ausloten wollte. Auf dem Podium der Veranstaltung waren Vertreter des Bewerbungsteams der Stadt, mit im Publikum saßen Kulturschaffende, die bereits an öffentlichen Präsentationen der Bewerbung mitgewirkt haben. Ende September muss Hannover seine Bewerbungsunterlagen abgeben.

Was wäre die Bewerbung Hannovers um den Titel der Kulturhauptstadt Europas als kultureller Beitrag? Ein Plakat, ein Gedicht oder ein Roman? Das jedenfalls sind die ungewöhnlichen Denkweisen, mit denen die Stadt sich bei den ersten öffentlichen Präsentationen ins Gespräch zu bringen versuchte. Melanie Botzki vom Bewerbungsteam erinnert sich noch gut an ein Treffen in Hildesheim, wo sich die Bewerberstädte vorstellten. "Wie ist es im Vorfeld gelaufen, wenn sich die Städte präsentiert haben?", sagt sie. "Sie haben sich mit ihren schönen Tourismus-Stadtplakaten hingestellt und haben schöne Sachen über die Stadt erzählt. Aber nach der neunten Vorstellungsrunde denkt man: Wie grenzen wir uns ab? Das war bereits, bevor wir überhaupt ein Kulturhauptstadtteam hatten. Wir haben dann mit einem weißen Poster begonnen, da stand drauf: 'Hannover hat nichts.'"

Was kann Hannover Europa bieten?

Mut zum Anderssein, die Konkurrenz im Blick behalten und ein Thema unserer Zeit finden, das sich mit Hannover verbinden lässt - das sind die Leitlinien für die Bewerbung, die an diesem Abend durchschimmern. Dabei sollte es nicht - wie so oft zuvor - darum gehen, Schwächen auszumachen und ihnen mit einem Kultur-Entwicklungsplan und europäischer Unterstützung zu begegnen. Vielmehr sei zu fragen, was Hannover Europa bieten kann, sagt Inga Samii vom Bewerbungsteam. "Europa hat gerade das Problem, dass es bröckelt. Wir sehen das Shakespeare-Drama, den Brexit. Wir haben uns gefragt, warum können wir nicht als starke Stadt Europa stärken? Das ist unser Ansatz. Wir haben hier eine breite Basis, um über die europäischen Themen zu reden und können diese vielleicht auch mit einem ruhigeren Puls und anders zu besprechen, als es gerade in Europa passiert."

Bewerbung als Roman verfasst

"Hier jetzt alle für Europa" - so heißt folgerichtig der gegen den Strich gebürstete Slogan für die Bewerbung. "Agora of Europe" ist ihr Titel, was auf den griechischen Marktplatz als Ort der partizipativen Demokratie hinweist. Das Bewerbungsteam ließ sie als Roman verfassen - mit den Hannoveranern Gottfried Wilhelm Leibniz und Kurt Schwitters in den Hauptrollen. Ein Balanceakt, sagt der Schriftsteller Juan S. Guse aus Hannover, der den Text geschrieben hat. "Die größte Herausforderung war, die Balance zwischen Erzählung und Information zu halten", sagt er. "Natürlich wollen wir der Jury, die wahrscheinlich nur ein rudimentäres Wissen von Hannover hat, die wichtigsten Informationen und Kernideen, die das Team erarbeitet hat, vermitteln. Gleichzeitig gleichzeitig soll es aber diesen erzählenden Gestus haben. Diese beiden Elemente konkurrieren um die sehr kleine Textfläche, die wir zur Verfügung haben."

"Hannover könnte ganz gute Karten haben"

Es sind mehr die Fakten zum Bewerbungsprozess als zum angekündigten Potenzial Hannovers in Geschichte und Gegenwart, die das zahlreich erschienene Publikum an diesem Abend zu hören bekommt. Einzig Ralf Beil, bis Ende letzten Jahres Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, lässt die Geschichte der deutschen Kulturhauptstädte Europas Revue passieren. Berlin, Weimar und Essen hätten für Hauptstadt, Historie sowie Systemwandel im Ruhrpott gestanden. Für 2025 könne die aktuelle Jury Hannover zupasskommen. "Sie besteht vor allem aus ost-südeuropäischen Kunst- und Kulturexperten sowie Soziologen. Also sehr breites Feld, das aber eher ein soziologisches und stadtreflektierendes Feld als ein kunsthistorisches ist. Deshalb glaube ich schon, dass Hannover ganz gute Karten haben könnte."

