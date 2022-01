"Wie Gott uns schuf": Interview mit Jens Ehebrecht-Zumsande 24.01.2022 | 06:40 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 23.02.2022

Der Religionspädagoge Jens Ehebrecht-Zumsande arbeitet im Erzbistum Hamburg und leitet dort das Grundlagenreferat "Kirche in Beziehung". In der ARD Dokumentation "Wie Gott uns schuf" spricht er über seine Erfahrungen als schwuler Mann in der katholischen Kirche.