Stand: 05.07.2022 07:59 Uhr Wichtige Bauetappe: Neue Theaterwerkstatt in Neustrelitz in MV

Gut eineinhalb Jahre nach Baubeginn wird am Dienstag in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) die neue Theaterwerkstatt vorgestellt. Mit dem Neubau einer 1.000 Quadratmeter großen und neun Meter hohen Industriehalle verbessern sich die Bedingungen für viele Theaterhandwerker. Die Sanierung historischer Bausubstanz in der denkmalgeschützten Residenzstadt kann weitergehen. In die Werkstatt wurden mit Hilfe des Landes MV rund 3,1 Millionen Euro investiert. Davon trägt Neustrelitz 800.000 Euro. In der Werkstatt entstehen alle Bühnenbilder der Theater und Orchester GmbH.