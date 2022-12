Stand: 16.12.2022 06:00 Uhr "West Side Story": Neuauflage feiert Premiere in München

Mehr als 65 Jahre nach der Uraufführung des Musicals "West Side Story" soll eine Neuauflage am Freitag in München Premiere feiern. Die Neuproduktion behält die ursprüngliche Choreographie bei: "Dieser Stoff wird aus gutem Grund geliebt", so Regisseur Lonny Price. Die Musik sei in ihrer Zeit und an ihrem Ort verwurzelt. Zur Premiere wird der Sohn des Komponisten Leonard Bernstein erwartet. Alexander Bernstein sagte der "DPA": "Es ist eine zeitlose Story, mit der Liebesgeschichte und der Tragödie. Es ist schockierend, wie relevant das gesellschaftlich und politisch noch ist." | 16.12.2022 07:20 | NDR Kultur