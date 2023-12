Weltstar: Noel Robinson folgen 36 Millionen Menschen auf TikTok Stand: 05.12.2023 13:18 Uhr Über 36 Millionen Menschen folgen Noel Robinson auf TikTok, bei Instagram sind es über sechs und bei YouTube über acht Millionen. Der 22-Jährige ist ein echter Weltstar. Dabei hat er mit Social Media nur angefangen, um seine Tanzstunden in München zu bewerben.

Noel Robinson will Menschen mit seinen Tanzvideos glücklich machen: In der Talksendung deep und deutlich spricht der Influencer über das Geheimnis seines Welterfolges, seine Vorbildfunktion und eine unangenehme Situation mit der Polizei. Seine lustigen Clips machten ihn zum weltweiten Social-Media-Star. Noel Robinson, im Internet besser bekannt als "noelgoescrazy", ertanzte sich die Herzen seiner Fans. Und davon hat der 22-jährige Münchner mittlerweile viele: Fast 36 Millionen Follower folgen ihm auf der Plattform TikTok, acht Millionen auf YouTube, über sechs Millionen auf Instagram. Da verwundert es nicht, dass sich auch der ein oder andere Superstar darunter befindet. "Neymar ist mein liebster Follower", so Noel, der auch schon mit DFB-Star Thomas Müller tanzte.

Noel Robinson: Tanzstil und Haare als Markenzeichen

Der Erfolg kam rasend schnell: 2020 begann Noel mit Tanzvideos aus dem heimischen Kinderzimmer, 2021 folgte der Durchbruch in den sozialen Medien. Seine Ausbildung zum Tanzlehrer hat er mittlerweile abgebrochen, um sich ganz auf seine Influencer-Karriere konzentrieren zu können. Sein Markenzeichen: Sein Tanzstil und seine Haare, die er in seinen lustigen Videos unter einer Pullover-Kapuze hervorzaubert und damit Begeisterungsstürme auslöst.

Noel Robinson über Diskriminierung: "Es fing im Kindergarten an"

Dabei musste er viele Jahre Diskriminierung aufgrund seiner Haare erfahren. "Es hat schon im Kindergarten angefangen", erzählt der Influencer in der Talksendung deep und deutlich, in der er sich an verletzenden Kommentaren und unangenehme Situationen erinnert. "Es passiert mir noch alle zwei, drei Tage, dass Leute ungefragt meine Haare anfassen", so Noel, der gleichzeitig die Frage in den Raum stellt: "Warum muss ich erklären, dass man nicht zu irgendjemandem hingeht und einfach so in die Haare fasst?" Mit seiner Afro-Frisur ist der 22-Jährige jedoch auch zum Vorbild vieler Kinder und Jugendlicher avanciert. "Mütter kommen oft zu mir und sagen: 'Früher hat sich mein Sohn für seine Haare geschämt. Seit er deine Videos sieht, liebt er seine Haare'."

Influencer "im Schwitzkasten der Polizei"

Einen Clip bekamen seine Fans jedoch gar nicht erst zu sehen. Während Noel für seine "Tanzüberfälle" sonst immer Lacher und freudige Gesichter erntet, erlebte er in seiner Heimatstadt München eine Überraschung. "Ich habe vor Polizisten getanzt und wurde direkt in den Schwitzkasten genommen", so Noel, der die Situation damals wie gewöhnlich filmen ließ. Obwohl er die Situation direkt aufklärte und alle am Ende happy waren - veröffentlichen durfte der TikTok-Star die Aufnahmen im Netz nicht. "Die Polizei wollte, dass ich das Video lösche."

Die ganze Folge deep und deutlich: https://1.ard.de/NoelRobinson_dud

