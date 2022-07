Stand: 28.07.2022 07:50 Uhr Weitere antisemitische Motive auf documenta entdeckt

Auf der Weltkunstschau documenta fifteen in Kassel sind erneut einige als antisemitisch kritisierte Motive gefunden worden. Nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen (RIAS Hessen) hat ein Besucher diese Motive im Museum Fridericianum bemerkt und gemeldet. Es handelt sich um Darstellungen in einer 1988 in Algier erschienenen Broschüre mit dem Titel "Presence des Femmes". Die darin enthaltenen Zeichnungen des syrischen Künstlers Burhan Karkoutly zeigen israelische Soldaten mit roboterartigem Aussehen und entblößten Zähnen. Die documenta wies die Vorwürfe zurück. Das historische Archivmaterial sei aus der Ausstellung genommen worden, um es eingehender zu betrachten.