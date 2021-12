Weihnachten und Corona: Wie Musik helfen kann Stand: 23.12.2021 11:44 Uhr Corona überschattet wieder einmal das Jahresende. In dieser Zeit sind auch therapeutisch versierte Spezialisten besonders gefragt. Einer von ihnen ist der Musikpsychologe Gunter Kreutz. Beitrag anhören 8 Min

Herr Kreutz, Weihnachten ist ohnehin eine Zeit, die für viele Menschen belastend ist: unausweichliche Familienkonflikte, Hoffnungen und Erwartungen, die enttäuscht werden. Welche Sorgen treiben die Menschen um, wenn wir auf die kommenden Tage blicken?

Gunter Kreutz: Wahrscheinlich ist eine allgemeine Antwort hier kaum möglich. Wir müssen schon fast zwei Jahre in dieser Situation der Pandemie und den mit der Pandemie einhergehenden Beschränkungen leben müssen. Wir haben einen Riesenvorteil, dass wir sehr starke Maßnahmen haben, die uns sehr gut schützen. Es gibt Menschen, die leider nicht davon Gebrauch machen wollen, aus Gründen ihres Weltbildes, an dem wahrscheinlich nicht zu rütteln ist. Das finde ich ausgesprochen schade. Auch deshalb gehen viele Risse durch etliche Freundeskreise und Familien und erschweren das Zusammenleben generell - nicht nur zu Weihnachten.

Wir erleben Anzeichen, dass Menschen zunehmend aggressiv werden, sie gehen wutentbrannt auf die Straßen. Kocht diese Aggression an den Weihnachtstagen besonders hoch?

Kreutz: Das kann ich nicht beurteilen. Man wünscht sich an Weihnachten mehr Ruhe und Frieden, Entspannung, und vielleicht auch diese Gräben etwas zu verringern. Ich glaube, ganz zuschütten wird nicht möglich sein - dafür sind die Verletzungen und Risse zu tief. Es bleibt aber die Hoffnung, dass wir da raus finden. Und wenn die Endemie festgestellt wird, auf die wir ja zulaufen, dann müssen wir lernen, mit dem Virus auf Dauer zu leben und auch unser Kulturleben so zu gestalten, dass es sicher ist und dass wir unsere Alltagskultur auch leben können.

Welche Belastungen sind am größten? Sorge um die Angehörigen, die unsichere Situation, Angst vor dem Virus?

Kreutz: Es gibt eine große Verunsicherung, was die richtige Entscheidung ist. Wir haben auch ein gewisses ethisches Dilemma: Wir sind es den Kindern und Jugendlichen schuldig, dass sie Kontakte pflegen können, weil die absolut notwendig sind, um sich psychisch gesund zu entwickeln. Wir sind es den älteren Menschen schuldig, dass sie selber entscheiden können, wie sie ihren Lebensabend gestalten. Gerade in den Pflegeeinrichtungen hat man den großen Fehler begangen, dass man aufgrund der Beschränkungen nicht zugelassen hat, dass selbst in der Sterbebegleitung Angehörige anwesend sein konnten. Ich glaube, aus diesen Fehlern hat man gelernt. Wir müssen lernen, abzuwägen, dass Kontaktbeschränkungen im Zweifelsfall notwendig sind, wir aber immer noch auf die Gruppen und auf ein Stück Selbstbestimmung schauen und dieses nicht zu sehr beschneiden. Diese Gratwanderung erfordert, dass sich jeder Einzelne damit auseinandersetzt und nicht erwartet, dass er eine Pauschallösung für alle präsentiert bekommt, die es so nicht gibt.

Maximale Kontaktbeschränkungen empfiehlt das Robert Koch-Institut. Nun ist Weihnachten ein Fest der Familie - wie wirkt das auf Menschen kurz vor dem Fest?

Kreutz: Das wirkt einerseits verheerend für diejenigen, die sich jetzt gefreut haben zu reisen, zu feiern und unbeschwert in diese Zeit zu gehen. Man muss aber auch sagen, dass wir ein Einwanderungsland sind und dass das Weihnachtsfest nicht für jede Familie die gleiche Bedeutung hat. Wohl ist es aber eine Zeit der Ruhe und der Begegnung für die meisten Menschen. Von daher ist es jetzt besonders schwierig, damit richtig umzugehen.

Wie können Psychologen und Therapeuten Menschen helfen, die jetzt Hilfe brauchen? Sie beschäftigen sich in Ihren Forschungen mit "körperlichen und sozialen Bedeutungen von Musizieren, Singen, Tanzen". Wie können Musik, Tanzen und Singen helfen?

Kreutz: Zunächst einmal wirkt es wie ein zweischneidiges Schwert, weil das Chorsingen und das Musizieren als Teil des Problems gewissermaßen gebrandmarkt waren. Aber ich glaube, dass sie auch ein wesentlicher Teil der Lösung sind. Denn man kann mit den Hygienemaßnahmen, mit Impfungen, Testungen, Abständen, Luftfiltern für so viel Sicherheit sorgen, dass ein Singen und ein Musizieren in geschlossenen Räumen im Prinzip möglich ist. Das sagen auch die Experten, allen voran Christian Kähler von der Universität München, der in Aerosol-Studien gezeigt hat, welche Maßnahmen da wirklich greifen. Aus solchen Erfahrungen sollte man lernen, bevor man stigmatisierend sagt, dass Chorsingen oder Musizieren generell gefährlich sei. Das muss es nicht sein. Vielmehr kann gerade das Singen ein Teil der Lösung sein, indem es die Menschen zusammenbringt. Wir sehen, wie die Chorlandschaft leidet, dass jeder verlorene Chor für die Chorsänger einen Verlust von Lebensqualität bedeutet. Diese wiederzugewinnen ist eine große Aufgabe für die kommenden Jahre.

Im Einzelnen kann aber Singen Menschen helfen, die mit den Folgen einer Covid-Infektion zu kämpfen haben: beispielsweise Antriebslosigkeit, Stimmermüdung, anhaltende Stimmprobleme. Da sind Gesangsübungen und Stimmübungen ein gutes Mittel, um aus dem Tief wieder herauszukommen und auch die Stimme wieder besser zu benutzen. Da gibt es einige Ansätze und Studien aus England und vom UKE in Hamburg, wo man sich bemüht, diese Long-Covid-Patienten zu erreichen und damit auch therapeutisch etwas zu bewirken. Es gibt also Grund zu der Annahme, dass kulturelle Techniken wie das Singen und das Tanzen uns helfen, aus der Corona-Situation wieder herauszufinden.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 23.12.2021 | 18:00 Uhr