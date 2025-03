Stand: 06.03.2025 17:25 Uhr Wegen Trump: Musical "Hamilton" cancelt Shows 2026 in Washington

Der Broadway-Hit "Hamilton", eines der erfolgreichsten Musicals der letzten Jahre, will nicht mehr wie geplant 2026 zum 250. Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung in Washington auftreten. Das gaben der Schöpfer der Show, Lin-Manuel Miranda, und Produzent Jeffrey Seller am Mittwoch bekannt. Wenige Wochen nach seiner zweiten Amtszeit hatte US-Präsident Donald Trump den Präsidenten des Musical-Veranstaltungsortes, das John F. Kennedy Center, gefeuert und das Kuratorium ausgetauscht und sich selbst zum Vorsitzenden der Organisation ernannt. | Sendebezug: 06.03.2025 17:50 | NDR Kultur