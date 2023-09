Stand: 07.09.2023 09:15 Uhr Wegen Streiks auf 2024 verschoben: Vergabe der Ehren-Oscars

Die Oscar-Akademie gab bekannt, dass die für den 18. November geplante "Governors Awards"-Gala nun erst am 9. Januar 2024 stattfindet. Wegen des anhaltenden Streiks von Schauspielerinnen und Drehbuchautoren in den USA wurde zuvor schon die Emmy-Gala von September 2023 auf Januar 2024 verschoben. Die diesjährigen Ehren-Oscar-Empfänger waren bereits im Juni verkündet worden. Neben der Schauspielerin Angela Bassett werden die Komiker-Legende Mel Brooks und die Filmeditorin Carol Littleton geehrt. Die Trophäen-Gala für die 96. Oscars ist für den 10. März 2024 in Los Angeles geplant. | Sendebezug: | 07.09.2023 09:00 | NDR Kultur