Stand: 05.04.2023 08:15 Uhr Wechsel an der Spitze des Ernst Deutsch Theaters in 2025

Es gibt einen Führungs-Wechsel an der Spitze des Ernst Deutsch-Theaters. Die Intendantin Isabella-Vertes Schütter will in zwei Jahren die Leitung des größten deutschen Privattheaters abgeben - in die Hände der nächsten Generation: Ayla Yeginer und Daniel Schütter. Das teilte das Theater am Dienstag in Hamburg mit. Zur Direktion des Theaters gehört weiterhin Jens-Peter Löwendorf als kaufmännischer Geschäftsführer. Mit 743 Plätzen ist das Ernst Deutsch Theater nach eigenen Angaben das größte Privattheater in Deutschland. | 04.04.2023 17:30 | NDR Kultur

