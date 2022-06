Stand: 10.06.2022 07:58 Uhr Wattenmeer-Besucherzentrum wird mit Festakt nach Umbau neu eröffnet

Nach zwei Jahren Umbau wird heute das Wattenmeer-Besucherzentrum in Wilhelmshaven mit einem Festakt wiedereröffnet. In der neu gestalteten Dauerausstellung ist neben den Tier- und Pflanzenwelten des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer auch das Skelett eines gestrandeten Pottwals zu sehen. Das Wattenmeer-Besucherzentrum in Wilhelmshaven ist das größte Bildungs- und Informationszentrum für den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.