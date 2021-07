Stand: 29.07.2021 18:13 Uhr Watt en Schlick Festival startet: 6.000 Besucher erwartet

Das "Watt en Schlick Festival" startet zum 7. Mal in dem kleinen Küstenort Dangast in Friesland. Es ist ausgeschrieben als Modellversuch für ein Open-Air-Festival trotz Corona. Erwartet werden 6.000 Besucher und mehr als 50 Bands, die bis einschließlich Sonntag auf vier Bühnen spielen. Alle Festivalteilnehmer werden täglich getestet. Dafür wurden extra Testzentren eingerichtet. Zutritt zum Festivalgelände gibt es nur mit einem aktuellen negativen Test - auch für die, die schon zweimal geimpft sind oder Corona bereits hatten. Auf dem Gelände rund um den Hafen und das alte Kurhaus in Dangast müssen keine Masken getragen werden. Die Jade Hochschule registriert alle Teilnehmer und deren Testergebnisse und wertet das anschließend aus, damit andere Festivals von den Erfahrungen in Dangast profitieren können.