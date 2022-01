Was ist uns gutes Essen wert? Diskussion um Lebensmittelpreise Stand: 29.01.2022 22:57 Uhr Lebensmittel müssen teurer werden, sagt der Bundeslandwirtschaftsminister. Damit es den Tieren, der Natur, den Landwirten besser geht. Nur: Was sollen dann die essen, die jetzt schon auf jeden Cent schauen müssen?

Die Billigproduktion von Fleisch muss aufhören, fordert Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er wünscht sich mehr Wertschätzung für Lebensmittel. Gemeinsam mit Umweltministerin Steffi Lemke plant er "eine Neuausrichtung der Agrarpolitik, die unserer Umwelt, Natur und dem Klimaschutz nützt". Auch viele Bauern wollen Veränderung. Doch Sozialverbände schlagen Alarm und fordern einen sozialen Ausgleich, denn teurere Lebensmittel seien für zu viele Menschen nicht mehr bezahlbar. Schon jetzt haben die Tafeln immer stärkeren Zulauf. Fangen wir da an, wo es anfängt: Bei einem Landwirt. In Schleswig-Holstein bei Klaus-Peter Lucht.

Teurere Lebensmittel für bessere Entlohnung

Für eine Tagesproduktion von 3.000 Liter Milch bekommt er rund 1.500 Euro. Ist das ausreichend? "Nein", sagt er. "Der Wert ist eigentlich viel höher. Wenn man die Arbeit betrachtet, die man damit hat, wie viele Tiere man halten muss, dass man sich 24 Stunden um Rinder kümmern muss, dass sie gesund bleiben. Dass man Futter produzieren muss, hochwertiges, dann müsste man sehr viel mehr für einen Liter Milch bezahlen, als was wir heute bekommen."

Lucht bekommt 44 Cent pro einen Liter Milch. Das sei ganz ok. Aber viele Lebensmittel müssen teurer werden, damit die Landwirte leben können, sagt er. "Ein Kilo Schweinefleisch müsste 40 Cent pro Kilo mehr kosten...und ein Kilo Käse 15 Cent pro Kilo."

Weitere Informationen Zwischen billig und bio - Landwirte in der Zwickmühle Mehr Klimaschutz, weniger Dünger, faire Löhne: Viele Bauern kämpfen um ihren Betrieb. Was ist uns Landwirtschaft wert? mehr

Mehr Geld für Umweltschutz

Lucht ist Unternehmer. Aus seinem Land will er das Bestmögliche rausholen, ohne es aus zu laugen. Aber was ist mit Flächen für Vögel und Insekten? "Wenn ich eine Fläche mit Blühstreifen oder mit Sonnenblumen bestreue und sie nicht nutze, sondern nur der Vogelwelt zur Verfügung stelle, dann muss die Gesellschaft neues Geld in die Hand nehmen, um mir einen ordentlichen Deckungsbeitrag dafür zu bezahlen, als wenn ich hier Roggen oder Gras anbaue. Das ist der Wunsch.", sagt Lucht.

Und ist die Gesellschaft dazu bereit? "Nein, glaube ich nicht", sagt er. "Es wird immer nur geschrien, 'Mehr Tierwohl, mehr Biodiversität'." Die Discounter und Supermärkte setzen weiter auf Kampfpreise und das Versprechen: Alles. Billig. Zu jeder Zeit. Das wirkt manchmal obszön. Andererseits: Was sollen die machen, die kaum Geld haben und mit steigenden Mieten und jetzt auch noch hohen Energiepreisen kämpfen?

Starker Zulauf bei der Tafel

Die Tafel erfährt seit Jahren einen starken Zulauf. Die Menschen, die sie besuchen zahlen einen Euro und bekommen das, was andere übrig ließen. Verbände wie die Diakonie sagen, dass jemand, der Sozialleistungen bezieht, heute schon zu wenig hat, um sich Essen zu kaufen.

"Ich bin durch eine Krankheit arbeitslos geworden. Und bin darauf angewiesen, dass ich hier Lebensmittel bekomme", erzählt ein anonymer Tafel-Besucher. Wie fühlt es sich an, zur Tafel zu gehen? Und wo müsste er Abstriche machen, wenn Lebensmittel noch teurer werden? "Jetzt bin ich in der glücklichen Situation, dass ich selber leidenschaftlich koche und aus dem bisschen hier auch eine Menge machen kann. Ich kenne aber auch andere Leute hier, die sagen: 'Ja, Fertiggerichte...'", antwortet er.

Weitere Informationen Tierwohl-Label: Welche gibt es? Was bedeuten sie? Die Bundesregierung plant für 2022 ein verbindliches Tierwohl-Siegel. Welche Kriterien gelten bei den bisherigen Labeln? mehr

Verführt von der Lebensmittelindustrie

Vielleicht, weil sie nie etwas anderes kennen gelernt haben? Nur ein paar Kilometer weiter erklärt der Hamburger Sterne-Koch Thomas Imbusch sein Konzept: "Wenn wir Tiere für uns töten, zum Genuss, dann wird auch alles davon verarbeitet." Aus dem Rest des Tieres hat er unter anderem Wurst gemacht. Das Problem mit dem deutschen Essen ist nicht das Geld, sagt er. Es ist die Ignoranz.

"Ich glaube, dass viele Konsumenten gar nicht mehr wissen, was ein echtes Lebensmittel ist. Wenn wir im Kindergarten echten Erdbeerjoghurt hinstelle, mit frischen Erdbeeren, Joghurt, ein bisschen Honig oder Zucker rein, würden die Kinder alle sagen: 'Nee, mag ich nicht!' Weil die Textur zu hart wäre, die Säure zu hart, aber wenn so ein Industrieprodukt da steht, mit dem gleichen Aroma, Textur, das Mundgefühl ist richtig...", sagt Imbusch. Verführt von der Lebensmittelindustrie halten wir Essen für ein Konsumprodukt unter vielen, sagt er.

"Was priorisiere ich in meinem Leben?"

"Was priorisiere ich in meinem Leben? Was möchte ich? Wir kaufen Olivenöl im Supermarkt für zwei Euro und Motorenöl für 34 Euro, weil das top hochwertig sein muss. Das ist das Problem in Deutschland. Es ist nicht das Problem, es sich nicht leisten zu können. Es ist die Frage, sich das leisten zu wollen", sagt Imbusch.

Weitere Informationen Quiz: Was sind den Deutschen ihre Lebensmittel wert? Würden wir mehr zahlen, damit Bauern besser verdienen? Wie lange müssen wir für sechs Eier arbeiten? Finden Sie es heraus. mehr

Essen ist eine soziale Frage. Nicht alle haben dafür dasselbe Budget. Dass Menschen zur Tafel gehen müssen, ist eine Schande. Dass Tiere gequält und Mensch und Natur für billige Lebensmittel ausgebeutet werden, aber auch. Unsere Art zu Essen ist ein komplexes Problem. Daran etwas zu ändern, ist eine enorme Aufgabe.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 31.01.2022 | 22:45 Uhr