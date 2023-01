Stand: 04.01.2023 15:13 Uhr "Was blüht denn da?"-Illustratorin Marianne Golte-Bechtle ist tot

Die Illustratorin Marianne Golte-Bechtle ist tot. Sie starb am 1. Januar im Alter von 81 Jahren. Das teilte der Kosmos Verlag, für den sie fast 40 Jahre arbeitete mit. Die Zeichnerin war vor allem für ihre Zeichnungen in dem Naturführer "Was blüht denn da?" bekannt. Für die erste in Farbe gedruckte Ausgabe aus dem Jahr 1973 habe sie über 600 Illustrationen angefertigt. "Dabei porträtierte sie jede Pflanze in größter Detailgenauigkeit und mit fachkundigem Blick, indem sie das Original, das in einer kleinen Vase auf ihrem Schreibtisch stand, abzeichnete", schreibt der Verlag in seiner Mitteilung. Entscheidend für ihre außergewöhnliche Arbeitsweise sei ihr fundiertes biologisches Wissen, das sie sich im Rahmen ihrer Ausbildung am renommierten Frankfurter Naturkundemuseum Senkenberg und einem Studium der Wissenschaftlichen Grafik aneignete gewesen.