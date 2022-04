"Warzone" und "Fortnite" in Zeiten des Krieges in der Ukraine Stand: 12.04.2022 11:03 Uhr Der Krieg in der Ukraine hat auch bei den digitalen Spielen Spuren hinterlassen. Die Gamer-Szene mit ihren virtuellen Kriegern spricht sich deutlich gegen Putins Krieg aus. Auch die Spielbranche zieht harte Konsequenzen. Beitrag anhören 4 Min

von Tobias Nowak

Die Firma "11 bit Studios" aus Warschau erklärte zu Beginn des Krieges am 25. Februar auf ihrer Website: "Heute haben russische Streitkräfte das freie Land Ukraine - unsere Nachbarn - angegriffen. Als ein polnisches Studio und Entwickler des weltweit gelobten Anti-Kriegs-Spiels 'This War of Mine', das Leid und Elend von Zivilisten im Krieg zum Thema hat, stellen wir uns gegen die russische Invasion der Ukraine. Allerdings sind Worte ohne Taten zu wenig, weshalb wir alle Erlöse von 'This War of Mine' an das Ukrainische Rote Kreuz spenden werden".

Spielebranche spendet für die Ukraine

Diesem Spendenaufruf folgten viele: 650.000 Euro konnten so innerhalb kürzester Zeit gesammelt werden. Und die Großen der Branche zogen schnell nach: Die japanische Firma "Bandai Namco", Verlag des zur Zeit vielbesprochenen Fantasy-Epos "Elden Ring", spendete über 850.000 Euro. "Riot Games", die Firma hinter dem beliebten Online-Spiel "League of Legends" spendete fünfeinhalb Millionen Dollar. Und im bonbonbunten Shooter "Fortnite", einem der global erfolgreichsten Titel, wurden über 144 Millionen Dollar für Unicef und andere Hilfsorganisationen gesammelt.

Aufruf zu Sanktionen russischer Spieler

Die Spielebranche fügte sich offenbar perfekt ein in die ukrainischen Bemühungen, auf allen Ebenen Unterstützung gegen die Aggressoren zu aktivieren. Schon eine Woche nach Kriegsbeginn hatte sich der stellvertretende Premierminister der Ukraine, Mychajlo Fedorow, auf Twitter an die Games-Industrie gewandt: "Ich bitte sie, alle russischen und belarussischen Spielerkonten zu sperren, und russische und belarussische Teams und Spieler von der Teilnahme aller eSport-Wettbewerbe auszuschließen und alle Veranstaltungen abzusagen, die auf dem Territorium von Russland und Belarus geplant sind."

Seitdem haben die größten Spiel-Verlage - Microsoft, Sony, Ubisoft und Nintendo - den Vertrieb ihrer Titel in Russland und Belarus eingestellt. Ob diese Sanktionen gegen das Hobby russischer Gamer helfen, die öffentliche Meinung vor Ort zu drehen?

"Call of Duty": Virtuelle Kriege gehen weiter

In nicht gesperrten Weltgegenden toben in den Spielen selbst diverse virtuelle Kriege natürlich weiter, da der Kampf, auch der militärische, traditionell eine zentrale Mechanik in Games ist: Im beliebten "Call of Duty: Warzone" ziehen jeden Tag Hunderttausende in sehr realistisch aussehende Gefechte - seit einigen Monaten zumindest nicht mehr in die großteils verwüstete, sehr post-sowjetisch wirkende Spiel-Stadt "Verdansk".

Kriegsspiel als spannend-entspannende Realitätsflucht?

Weil die Bilder aus der "Warzone" aber sehr nah dran sind an dem, was man zur Zeit täglich in den Nachrichten sehen kann, ziehen sich manche aus dem Spiel zurück. Für andere bleibt das virtuelle Kriegsspiel aber eine spannend-entspannende Realitätsflucht, so auch für "Warzone"-Spieler Michael B.: "Ja, das ähnelt vielleicht manchmal Bildern aus realen Kriegsgebieten. Aber unter dieser Oberfläche geht es ja nicht ums Töten und Zerstören, sondern um Teamplay, Wettbewerb, Spannung, Kommunikation und vor allem Spaß."

Keine Angaben zu veränderten Spielerzahlen

Dazu, ob sich die Spielerzahlen - beispielsweise in der "Warzone" - seit Beginn des Ukraine-Kriegs verändert haben, äußert der Verlag Activision sich nicht. "Warzone"- Schießereien sind als Spielprinzip äußerst interessant - weshalb Schneeballschlachten auch von Pazifisten gerne ausgefochten werden. Aber über die Realität des Krieges lernt man auch in realistisch wirkenden "Shootern" wenig.

"This War of Mine": ungewöhnliches Spiel zum Thema Krieg

Eine Ausnahme ist das Spiel "This War of Mine", des bereits erwähnten polnischen "11 bit Studios". Seit seiner Veröffentlichung 2014 überrascht es die Spielenden immer wieder durch einen sehr ungewöhnlichen, ludischen Zugang zum Zivilisationsproblem "Krieg". Die Ausgangssituation: Das Haus ist halb zerstört, einige Stockwerke nicht mehr zugänglich, kein Strom, kein fließend Wasser, keine Medizin, aber drei Erwachsene und ein Kind harren hungrig aus.

In "This War of Mine" kämpfen die Spieler ums Überleben dieser Menschen, aber meist nicht mit Waffen, sondern indem wir die Ruinen plündern, mit Flüchtlingen handeln oder alte Nachbarn ausrauben lassen - stets darauf bedacht, nicht die kleinste Verletzungen zu riskieren, denn Verbandszeug ist sehr selten. Es ist schwierig, die geistige Gesundheit aufrecht zu erhalten, Konflikte mit den Schicksalsgenossinnen zu lösen, und der Bedrohung durch marodierende Soldaten auszuweichen."

Die Spielerfahrung in "This War of Mine" ist sehr bedrückend, aber wie sollte Krieg auch anders wirken? Natürlich: Die Grausamkeit des Krieges kann - wenn nicht abstrahiert, gestylt oder kaschiert - keinen Spaß machen. Und Spaß erwarten die meisten Menschen von Games. Aber so wie Literatur sich auf aufklärerische Art mit Krieg befasst, können das auch Spiele tun. Spaß macht das nicht, aber packend, erschütternd und lehrreich ist es allemal.

